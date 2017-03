Ministerstwo Finansów zabiera uczniów w misję edukacyjną

To już trzecia edycja programu Ministerstwa Finansów „Finansoaktywni”. Dwie poprzednie odsłony projektu (2015 – Misja: Podatki, 2016 – Misja: Budżet) udowodniły, że uczniowie są zainteresowani kwestiami związanymi z podatkami i finansami publicznymi i chcą je poznawać, oraz chętnie angażują się w dedykowane tej tematyce projekty. W ciągu dwóch ostatnich lat akcja dotarła do co siódmej szkoły gimnazjalnej w Polsce. Pakiety z materiałami dydaktycznymi rozesłano do 900 placówek, dodatkowo kilkuset nauczycieli pobrało materiały ze strony internetowej projektu. Formuła programu zakłada edukację w poszczególnych klasach – na podstawie dostępnych materiałów edukacyjnych i rozszerzenie jej na inne klasy – czemu służy ogólnoszkolna debata.

- Młodzi ludzie często nie zdają sobie sprawy z tego jak ważne jest płacenie podatków dla ich przyszłości oraz jaki mają one wpływ na ich najbliższe otoczenie. Zagadnienia finansowe są dla nich niezrozumiałe

i skomplikowane. Dzięki programowi „Finansoaktywni” chcemy uświadomić młodzieży, że uczciwe płacenie podatków to postawa, która dzisiaj jest wyrazem nowoczesnego patriotyzmu. Serdecznie zachęcam wszystkich nauczycieli: zadbajmy o edukację finansową młodego pokolenia, to zaprocentuje w przyszłości – wyjaśnia dyrektor Biura Komunikacji i Promocji Łukasz Świerżewski.

Podatki bez tajemnic!

Tegoroczna misja koncentruje się na bardzo ważnej kwestii uczciwego płacenia podatków. Na podstawie materiałów dydaktycznych przygotowanych przez specjalistów uczniowie dowiedzą się m.in. że już

w Starożytności istniały daniny, które przeznaczane były na wspólne cele, że w miarę upływu czasu podatki przybierały różne formy, niekiedy nawet komiczne. Przede wszystkim jednak gimnazjaliści poznają rodzaje współczesnych podatków w Polsce, przekonają się, że podatki stanowią najważniejszą część dochodów państwa i że bez ich uczciwego płacenia przez wszystkich obywateli nasz kraj nie mógłby się rozwijać. Program zwraca też uwagę na problemy związane z unikaniem płacenia podatków i istnieniem szarej strefy oraz jej negatywnym wpływem nie tylko na kondycję gospodarki całego kraju ale też ich najbliższego otoczenia. Niepłacenie podatków to m.in. mniej pieniędzy na działalność szkół, szpitali, na budowę dróg czy stadionów – czyli inwestycji, z których korzystamy wszyscy.

Klasy, które wezmą udział w programie, mogą również powalczyć o atrakcyjną nagrodę w konkursie. Zadaniem uczestników będzie przygotowanie filmu pt. „Pozytywnie o podatkach”. Mogą wybrać dowolną formułę: przemówienie, debatę, telewizyjny talk show, wywiad, reportaż, sondę uliczną, newsa, itd. Zwycięskie zespoły odwiedzą Ministerstwo Finansów, gdzie wezmą udział w uroczystym finale i dodatkowo w warsztatach z popularnym Youtuberem Piotrem „Ziemniakiem” Latałą, który pokaże im jak profesjonalnie montować filmy oraz wzbogacać je o efekty.

Dotychczas do programu zgłosiło się 230 szkół z całej Polski. Najbardziej aktywne województwa to podkarpackie, dolnośląskie, lubelskie i mazowieckie.

Jak wziąć udział w Programie?

Zgłoszenia można wysyłać do 30 kwietnia. Nauczyciele szkół gimnazjalnych z całej Polski mogą się do niego zgłaszać. Wystarczy, że wypełnią formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.finansoaktywni.pl. Na adres szkoły zostanie dostarczony pakiet bezpłatnych materiałów edukacyjnych opracowanych przez grono specjalistów Ministerstwa Finansów we współpracy z metodykiem. Dostępnych jest 500 zestawów, w razie wyczerpania zapasów możliwe jest pobranie materiałów w wersji elektronicznej ze strony www.

Zestaw zawiera: scenariusz lekcji dla nauczyciela oraz teczkę na materiały, 1 plakat edukacyjny, 4 zestawy 20 kart edukacyjnych do gry, długopisy z logo programu oraz płytę CD z prezentacją PowerPoint, krótkometrażowym, animowanym filmem edukacyjnym, filmem instruktażowym „Ziemniak radzi: jak robić dobry film”.

Konkurs krok po kroku:

W I etapie nauczyciel przeprowadza lekcję w oparciu o materiały z zestawu edukacyjnego i organizuje debatę na temat pozytywnych aspektów płacenia podatków. Następnie uczniowie w maksymalnie trzyosobowych zespołach opracowują scenariusz filmu „Pozytywnie o podatkach”, a następnie go nagrywają. Nauczyciel zgłasza film do konkursu poprzez wypełnienie formularza konkursowego na stronie programu: www.finansoaktywni.pl.

W II etapie Komisja Konkursowa wybiera dziesięć najlepszych filmów zgłoszonych ze szkół z całej Polski.

W III etapie 10 najwyżej ocenionych Zespołów czeka wycieczka do Warszawy na uroczysty finał i wręczenie nagród oraz prezentację najlepszych filmów. Główną atrakcją dla gimnazjalistów będą warsztaty filmowe z Youtuberem „Ziemniakiem”.

Dołącz do Finansoaktywnych! Aby dowiedzieć się więcej o projekcie oraz zapoznać się z materiałami edukacyjnymi programu wystarczy odwiedzić stronę www.finansoaktywni.pl